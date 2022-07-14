Председатель муниципалитета Ярославля может пойти в облдуму
Ярославль, 14 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов может принять участие в выборах в Ярославскую областную думу в 2023 году. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов работы муниципалитета VII созыва.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артур Ефремов не планировал принимать участие в предстоящих сентябрьских выборах в новый созыв муниципалитета Ярославля.
Читайте также: Председатель муниципалитета Ярославля не будет участвовать в выборах
На пресс-конференции корреспондент ИА REGNUM попросил депутата прокомментировать своё решение.
Председатель муниципалитета также отметил, что сейчас он хочет «чуть-чуть» передохнуть, а затем, возможно, вернуться в общественную деятельность.
Не стоит ждать Артура Ефремова и в региональном правительстве. По его словам, таких предложений ему не поступало, а сам он «не ходит с резюме».