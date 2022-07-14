Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Американский актёр Джефф Голдблюм займёт место своего британского коллеги Хью Гранта в комедийном сериале «Каос». Об этом написал портал Screen Rant 14 июля.

Джефф Голдблюм Gage Skidmore

Как сообщил источник, Голдблюм исполнит роль Зевса, пытающегося существовать в современном мире. В шоу также сыграют Джанет МакТир и Дэвид Тьюлис, а постановщиком выступит Чарли Ковелл («Конец ***го мира»).

Напомним, изначально на роль Зевса в «Каосе» был утверждён Хью Грант. Однако впоследствии актёру пришлось отказаться от съёмок в шоу из-за плотного рабочего графика.

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