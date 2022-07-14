Красноярск, , 14:43 — REGNUM Ночью и утром 15 июля в Эвенкийском муниципальном районе, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидается туман. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Туман cafepampas

По данным синоптиков, днём 15 июля местами ожидаются грозы. На юге Таймырского муниципального района Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области ожидаются ливневый дождь и сильный ветер.

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