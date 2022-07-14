Красноярск, 14 июля 2022, 14:43 — REGNUM Ночью и утром 15 июля в Эвенкийском муниципальном районе, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидается туман. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, днём 15 июля местами ожидаются грозы. На юге Таймырского муниципального района Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области ожидаются ливневый дождь и сильный ветер.
Читайте также: Сильный ветер и дождь ожидаются в Омской области