Челябинск, , 14:42 — REGNUM Житель Московской области арестован за обман жителей Челябинской области на 8 млн рублей. Он действовал в составе группы лиц, сообщили журналистам в пресс-службе южноуральского главка МВД.

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Всего пострадавшими стали три человека. Установлено, что неизвестные звонили им, представлялись сотрудниками банков или авторитетными финансистами и выманивали деньги.

Один из соучастников — гражданин 1993 года рождения — задержан. Суд отправил его в СИЗО. Сейчас следователи устанавливают круг его сообщников.