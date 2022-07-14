Донецк, 14 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за 148 дней эскалации из-за обстрелов боевиков ВСУ погибли 247 мирных жителей, 2656 получили ранения, сообщает 14 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За 148 дней эскалации погибли 247 гражданских лиц, в том числе 16 детей», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за указанное время из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 2656 человек, в том числе 173 ребенка.