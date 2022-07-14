Пули-Алам, Афганистан, 14 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В афганской провинции Логар четыре человека были убиты в результате обстрела неизвестными лицами пекарни в городе Пуле-Алам, административном центре Логара. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Согласно источникам, жертвами нападения стали трое братьев пекаря и его ученик.

Источники сообщают, что вооружённые люди ворвались в пекарню и открыли огонь мужчинам, которые пекли хлеб.

Причина нападения пока неизвестна. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.