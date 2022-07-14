Нижний Новгород, 14 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 92 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 412 145 человек на 14 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 30 жителей области, накануне в больницы попали 32 человека.

С начала пандемии в регионе выявили 424 805 случаев заражения коронавирусом, из них 91 — за минувшие сутки. 11 586 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки среди пациентов с COVID-19 в регионе было зарегистрировано три летальных случая, накануне скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 60 жителей региона.