Волгоград, , 14:52 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки в ковид-госпитали поступили 46 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в федеральном оперативном штабе. Выписал после выздоровления восемь человек.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

Всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 226 121 жителя. Справились с заражением 217 619 человек. В летальной статистике за сутки без изменений, всего с начала пандемии от осложнений скончались 6 893 пациента.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 1 609 волгоградцев.