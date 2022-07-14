Волгоград, 14 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Волгоградской области за истекшие сутки в ковид-госпитали поступили 46 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в федеральном оперативном штабе. Выписал после выздоровления восемь человек.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 226 121 жителя. Справились с заражением 217 619 человек. В летальной статистике за сутки без изменений, всего с начала пандемии от осложнений скончались 6 893 пациента.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 1 609 волгоградцев.