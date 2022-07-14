Багдад, , 14:46 — REGNUM Власти Ирака и Ирана будут совместно работать над предотвращением пыльных бурь и вести борьбу с их последствиями. Об этом сообщает Al-Sumariya.

Пыльная буря-min @HorvanRafaat©

По данным журналистов, 14 июля министр окружающей среды Ирака Джассим Абдель Азиз Хаммади и вице-президент Ирана и глава Департамента окружающей среды Али Саладжаки подписали соглашение о противодействии пыльным бурям.

Соглашение предусматривает обмен научными данными между странами, а также работу профильных ведомств над предотвращением распахивания территорий и вырубки лесов.

«Данное соглашение направлено на укрепление сближения между дружественными и братскими странами», — заявил Али Саладжаки.

Ранее в Иране приняли международную конференцию с участием представителей 11 стран, которые обсудили совместные действия по предотвращению пыльных бурь.