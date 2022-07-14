Париж, 14 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеинтервью заверил, что у Франции есть средства, чтобы помочь Украине, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Чтобы начать интервью, Эммануэль Макрон хотел приветствовать вооруженные силы, упомянув ситуацию на Украине.

«У Франции есть средства, чтобы помочь Украине, помочь своим союзникам. Что мы должны продолжать делать, так это реинвестировать все наши запасы и наши мощности. У нас есть армия наготове», — заявил президент Франции во время телеинтервью 14 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон готовится дать первое после переизбрания телеинтервью по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии, который ежегодно отмечается 14 июля.