Будапешт, 14 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Венгерский «Ференцварош» одержал победу над казахстанским «Тоболом» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счётом 5:1.

Екатерина Лаут Станислав Черчесов

В составе «Ференцвароша» по дублю оформили нападающие Адама Траоре и Форчун Бэсси, ещё один гол забил полузащитник Аисса Лайдуни. У «Тобола» отличился форвард Игорь Сергеев.

Первый матч, который прошёл в Кустанае 6 июля, завершился вничью — 0:0. Таким образом, «Ференцварош» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, в котором сыграет со словацким «Слованом».

Напомним, главным тренером «Ференцвароша» является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.