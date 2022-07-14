Казань, , 14:36 — REGNUM Депутаты Госсовета Татарии направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о введении единовременной выплаты при рождении третьего ребенка для женщин, проживающих в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Многодетная семья Educateur-rouen.fr

Предлагается ввести такую выплату также для жительниц поселков городского типа без ограничения по возрасту за счет средств федерального бюджета.

По словам руководителя объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиевой, в республике с 2018 года действуют выплаты при рождении ребенка на селе: при рождении первенца до 25 лет — 50 тыс. рублей, на третьего ребенка женщинам в возрасте до 29 лет – 100 тыс. рублей. В объединении назвали эти меры чрезвычайно эффективными. В целом по республике доля третьих детей выросла на 3,5%, а на селе – на 5%.

Депутаты Госсовета предложили распространить данные меры соцподдержки, успешно апробированные в регионе, на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка женщин на селе обсуждалась женщинами-депутатами законодательных собраний Приволжского федерального округа в рамках одного из заседаний дискуссионной площадки ПФО. Данное предложение поддержали все регионы Поволжья.

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