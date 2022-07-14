Москва, , 14:36 — REGNUM Книга британского писателя Джорджа Оруэлла «Скотный двор» буквально стала руководством к действию для американских политиков. Об этом 14 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Скотный двор Цитата из м/ф «Скотный двор» реж Джой Батчелор, Джон Халас. Великобритания, США

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«Сейчас многие американские деятели принимают его [это произведение] буквально, как руководство к действию. Или инструкцию по эксплуатации себе подобных, — написал Медведев в своём телеграм-канале. — На своих деньгах Америка начертала пафосное In God we Trust. На самом же деле ближе всего американцам знаменитый лозунг, который на оруэлловском скотном дворе провозгласил жирный хряк по имени Наполеон: «Все животные равны. Но некоторые равнее прочих».

По словам замглавы Совбеза, «это, можно сказать, суть американского понимания демократии. Она очень простая, эта скотская модель мироустройства».

«Как и правила хряка Наполеона и его младшего братка Визгуна (сильно напоминающего роль Британии), который на ферме наводил пропаганду и агитацию. Всем всё нельзя. А вот США — всё можно. Если кто-то не согласен, он будет лишён пайка, задавлен или отправлен на скотобойню», — поясняет Медведев.

Он добавил, что США всё больше стремятся присвоить себе право «верховного арбитра международной морали и законности», указывающего всему миру, что хорошо, а что плохо, при этом неподсудного и безнаказанного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал стремление властей США навязать свою позицию всему миру, в том числе России и Китаю, «моментом шизофрении».