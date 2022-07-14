Владикавказ, , 14:34 — REGNUM В Северной Осетии завершены поиски пропавшей 13 июля четырехлетней девочки. Её тело спасатели нашли в 500 метрах от места предположительного падения в реку Фиагдон.

Утонувший ребёнок Ur Cameras

«Тело четырехлетней девочки, поиски которой были начаты вчера, было обнаружено в 500 метрах от места ее падения в реку Фиагдон. С родственниками погибшего ребенка работают психологи МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается также, что в поисках принимали участие спасатели, десятки добровольцев. Информация о пропаже девочки, находившейся у реки в селении Друзикау, поступила 13 июля в 16:10. Предполагалось, что ребенок мог упасть в воду.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии упала в реку 4-летняя девочка