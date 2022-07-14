Владикавказ, 14 июля 2022, 14:34 — REGNUM В Северной Осетии завершены поиски пропавшей 13 июля четырехлетней девочки. Её тело спасатели нашли в 500 метрах от места предположительного падения в реку Фиагдон.
Отмечается также, что в поисках принимали участие спасатели, десятки добровольцев. Информация о пропаже девочки, находившейся у реки в селении Друзикау, поступила 13 июля в 16:10. Предполагалось, что ребенок мог упасть в воду.
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