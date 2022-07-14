Омск, , 14:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 35 носителей коронавируса, выздоровели девять человек, госпитализированы 35 заболевших (13 июля — 61). Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период пандемии в Омской области подтверждено 209 225 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 204 064 человека, скончались 4423 пациента. За прошедшие сутки в регионе скончался один ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в регионе было выявлено 30 носителей коронавируса, выздоровели семь человек.

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