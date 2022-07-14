Будапешт, , 14:32 — REGNUM Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички издал приказ о повышении боеготовности вооружённых сил республики.

Армия Венгрии eucom.mil

Комментируя документ, он отметил, что страна сталкивается с проблемами безопасности. В том числе боевыми действиями в непосредственной близости от Венгрии и же время нелегальными мигрантами на юге страны.

Он отметил, что в Европе все реагируют на проблемы безопасности, так должна поступить и Венгрия.

Министр рассказал, что отдал приказ о повышении боеготовности вооружённых силы Венгрии, чтобы «защитить наши семьи и дома».