Будапешт, 14 июля 2022, 14:32 — REGNUM Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички издал приказ о повышении боеготовности вооружённых сил республики.
Комментируя документ, он отметил, что страна сталкивается с проблемами безопасности. В том числе боевыми действиями в непосредственной близости от Венгрии и же время нелегальными мигрантами на юге страны.
Он отметил, что в Европе все реагируют на проблемы безопасности, так должна поступить и Венгрия.
Министр рассказал, что отдал приказ о повышении боеготовности вооружённых силы Венгрии, чтобы «защитить наши семьи и дома».