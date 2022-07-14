Будапешт, 14 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички издал приказ о повышении боеготовности вооружённых сил республики.

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Комментируя документ, он отметил, что страна сталкивается с проблемами безопасности. В том числе боевыми действиями в непосредственной близости от Венгрии и же время нелегальными мигрантами на юге страны.

Он отметил, что в Европе все реагируют на проблемы безопасности, так должна поступить и Венгрия.

Министр рассказал, что отдал приказ о повышении боеготовности вооружённых силы Венгрии, чтобы «защитить наши семьи и дома».