Глава Минобороны Венгрии приказал повысить боеготовность ВС страны
Будапешт, 14 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички издал приказ о повышении боеготовности вооружённых сил республики.
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Армия Венгрии
Комментируя документ, он отметил, что страна сталкивается с проблемами безопасности. В том числе боевыми действиями в непосредственной близости от Венгрии и же время нелегальными мигрантами на юге страны.
Он отметил, что в Европе все реагируют на проблемы безопасности, так должна поступить и Венгрия.
Министр рассказал, что отдал приказ о повышении боеготовности вооружённых силы Венгрии, чтобы «защитить наши семьи и дома».