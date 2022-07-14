Вашингтон, 14 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Сенатор от американского штата Род-Айленд Тиара Мак, станцевавшая твёрк в бикини в качестве политической агитации, заявила о том, что не сожалеет о таком решении, а тех, кто высказал свою критику, она назвала расистами, сообщает 13 июля New York Post.

Популизм

Сенатор Тиара Мак, демократ на первом сроке, столкнулась с волной критики после публикации 8-секундного клипа, в котором она танцует твёрк вверх ногами в стойке на руках на пляже на своей официальной странице в TikTok. Ее учетная запись TikTok также была временно заблокирована, и после публикации ей даже угрожали смертью.

Но реакция на ее видео не остановила Мак, которая сказала одной из местных новостных радиостанций, что она использовала реакцию, чтобы способствовать содержательному диалогу.

«Было так интересно и увлекательно погрузиться в эти разговоры с людьми и по-настоящему бросить вызов их мышлению», — отметила 28-летний депутат в интервью редактору политики WPRI Теду Неси.

«Мне всегда не нравилась мысль о том, что для того, чтобы меня уважали, я должна быть полностью одета, и чтобы одежда была застегнута на все пуговицы, и я должна была выступать так, как мне самой не нравится», — указала Мак.

Мак, которая была избрана в 2020 году и баллотируется на переизбрание, назвала критиков ее видео расистами и женоненавистниками и сказала, что ее пост в TikTok не является чем-то необычным для молодого человека.

«Мое поведение в Twitter, Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и TikTok соответствует поведению молодого миллениала, который находится у власти и бросает вызов нормам», — сказала она Associated Press.

«Я показываю, что лидерство выглядит по-другому, и приветствую людей во многих разных аспектах моей жизни», — добавила она.

В то время как некоторые люди поддерживают действия Мака, многие критики сочли, что это видео неуместно для сенатора.