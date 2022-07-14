Брюссель, , 14:30 — REGNUM Европейский союз в течение недели намерен подготовить и представить седьмой пакет антироссийских санкций. Об этом 14 июля сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов сообщества.

«ЕС готовится представить и одобрить новый раунд санкций против России в течение недели», — говорится в сообщении.

Также указывается, что постпреды стран — участниц Евросоюза снова начнут готовить новый пакет антироссийских санкционных мер 14–15 июля и их, скорее всего, сообщество одобрит в середине следующей недели.

При этом, по информации источника, в новый пакет санкций против РФ должен войти запрет на импорт российского золота и будет расширен список запрещенных на ввоз в Россию товаров двойного назначения, а также лиц и компаний, которые якобы связаны с властями нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что визит президента США Джо Байдена в Эр-Рияд не изменит позиции Саудовской Аравии в отношении России.