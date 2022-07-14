Москва, , 14:30 — REGNUM Страны БРИКС определят критерии и согласуют процедуры включения новых государств в состав объединения. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«БРИКС предстоит согласовать принципы, критерии, стандарты, соответствующие процедуры. Затем пятёрке потребуется прийти к общему знаменателю относительно запуска расширения», — сказала Захарова.

Она добавила, что после этого объединение сможет приступить к обсуждению потенциальных новых участников из числа развивающихся стран.

Напомним, БРИКС — экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

После прошедшего 23–24 июня саммита БРИКС заявки на включение в состав объединения подали Аргентина и Иран. Также сообщалось, что возможность присоединения рассматривают Саудовская Аравия, Египет и Турция.

Читайте ранее в этом сюжете: В расширении БРИКС увидели провал политики изоляции России