Москва, 14 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Страны БРИКС определят критерии и согласуют процедуры включения новых государств в состав объединения. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM БРИКС

«БРИКС предстоит согласовать принципы, критерии, стандарты, соответствующие процедуры. Затем пятёрке потребуется прийти к общему знаменателю относительно запуска расширения», — сказала Захарова.

Она добавила, что после этого объединение сможет приступить к обсуждению потенциальных новых участников из числа развивающихся стран.

Напомним, БРИКС — экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

После прошедшего 23–24 июня саммита БРИКС заявки на включение в состав объединения подали Аргентина и Иран. Также сообщалось, что возможность присоединения рассматривают Саудовская Аравия, Египет и Турция.