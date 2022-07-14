Триполи, , 14:39 — REGNUM Ливийское правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом ад-Дабайбой объявило о смене руководства государственной нефтяной корпорации. Об этом 14 июля сообщает Fawasel со ссылкой на решение правительства.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, глава корпорации Мустафа Саналла был отправлен в отставку, а его место занял сторонник правительства Бен Гудара.

Комментируя решение правительства Саналла заявил, что не признаёт его и отказывается уходить в отставку.

«Решение о формировании нового совета директоров является юридически недействительным, поскольку оно было принято правительством с истекшим сроком полномочий», — отметил Саналла.