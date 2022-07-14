Париж, 14 июля 2022, 14:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон готовится дать первое после переизбрания телеинтервью по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии, который ежегодно отмечается 14 июля, сообщает Le Parisien.

Макрон
Макрон
Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства появится в эфире телеканалов France 2 и TF1,

Эммануэль Макрон намерен «задать курс, основные направления политики, которую необходимо проводить», в сложном внутриполитическом контексте после неудачи его сторонников на выборах в законодательные органы, которые лишили Макрона абсолютного большинства в Национальном собрании.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление по случаю Дня взятия Бастилии.

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