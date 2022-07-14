Париж, 14 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон готовится дать первое после переизбрания телеинтервью по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии, который ежегодно отмечается 14 июля, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Глава государства появится в эфире телеканалов France 2 и TF1,

Эммануэль Макрон намерен «задать курс, основные направления политики, которую необходимо проводить», в сложном внутриполитическом контексте после неудачи его сторонников на выборах в законодательные органы, которые лишили Макрона абсолютного большинства в Национальном собрании.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление по случаю Дня взятия Бастилии.

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