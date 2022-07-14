Рига, , 14:29 — REGNUM В последнее время суммы пожертвований жителей Латвии на поддержку Украины уменьшились, сообщила порталу bb. lv представитель местной благотворительной организации Ziedot. lv Илзе Ошане.

Благотворительность

По ее словам, видно, что общество уже привыкло к происходящему на Украине. При этом каждый день в благотворительную организацию поступают просьбы как от защитников Украины, так и из прифронтовых районов, жителям которых не хватает еды.

Помощь очень нужна Украине, и она будет нужна еще долго, отметили в благотворительной организации, поэтому Ziedot. lv обратился к жителям Латвии с призывом и в будущем участвовать в программах поддержки Украины.

За первую половину июля 2022 года на портале Ziedot. lv в режиме онлайн пожертвовано более 115 000 евро, что свидетельствует о высокой активности жертвователей. Однако это общая сумма пожертвований. Жители жертвуют не только на Украину, но и на местные нужды, например, онкологическим больным, тяжелобольным детям или приютам для животных.

«Суммы на поддержку Украины больше, потому что идут военные действия, но нельзя сказать, что сейчас люди жертвуют меньше, чем раньше, на поддержку тяжелобольных детей, взрослых и животных в самой Латвии», — сказала Ошане.