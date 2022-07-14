Брюссель, , 14:28 — REGNUM В Евросоюзе готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели, сообщает 14 июля интернет-портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«ЕС готовится представить и одобрить новый раунд санкций против России в течение недели», — пишет портал.

Отмечается, что подготовка постпредов стран ЕС к новому пакету санкций возобновится 14 или 15 июля. Санкции будут одобрены к середине следующей недели, сообщили европейские дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал подробности о седьмом пакете санкций Европейского союза против России.

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