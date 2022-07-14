Москва, 14 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Известный певец Григорий Лепс запустил авторский арт-проект в Музее победы в Москве. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 14 июля.

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий Лепс

Выставка получила название «Голос. Пальцы» и включила в себя картины, выполненные самим Лепсом совместно с художником Григорием Гукасовым. Увидеть арт-проект можно будет вплоть до 25 августа 2022 года, предварительно купив билет.

Напомним, 15 июля 2022 года Григорий Лепс даст концерт в честь своего 60-летия. Мероприятие пройдёт на московском стадионе «Лужники».