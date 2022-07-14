Сеул, , 14:29 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ встретился 14 июля с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Дэвидом Бизли, с которым обсудил продовольственную ситуацию в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи представитель Южной Кореи поблагодарил ВВП ООН за усилия по улучшению продовольственной ситуации в КНДР, а также призвал организацию продолжать проявлять интерес к данной проблеме.

Он также подчеркнул, что Сеул продолжит искать пути для гуманитарного сотрудничества с КНДР вне зависимости от военной или политической ситуации.

В свою очередь, Бизли выразил обеспокоенность по поводу того, что изменение климата и украинский кризис оказывают негативное влияние на продовольственную ситуацию в КНДР. Он также выразил надежду на то, что Пхеньян ослабит в ближайшее время антиковидные меры, что, в свою очередь, позволит расширить помощь нуждающимся.