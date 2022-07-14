Старый Оскол, Белгородская область, 14 июля 2022, 14:37 — REGNUM Четыре автомобиля столкнулись утром 14 июля в Старом Осколе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, водитель «ГАЗели» перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и столкнулся с «Нивой». Грузовик опрокинулся и загорелся, «Нива» вылетела на встречную полосу. Там отечественный внедорожник столкнулся с Mazda 3 и Chery Tiggo.
В массовой аварии пострадала 47-летняя пассажирка «Нивы».