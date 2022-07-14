Москва, , 14:24 — REGNUM США развернули красную дорожку, по которой могут идти к полноценному нацизму. Об этом 14 июля заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

Он описал американскую политику, в которой США пытаются применять силу к другим странам, совершают преступления, в том числе и на своей территории, и всегда получают индульгенцию.

«Национальная гордыня, помноженная на тупую, хамскую и самоуверенную силу, — очень опасная вещь. Это ли не красная дорожка к полноценному нацизму? Модернизированному нацизму версии light XXI века», — отметил Медведев.