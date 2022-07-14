Москва, , 14:23 — REGNUM Национальная гордыня американцев может рано или поздно привести США к современному нацизму в его облегчённой версии. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Национальная гордыня, помноженная на тупую, хамскую и самоуверенную силу, — очень опасная вещь. Это ли не красная дорожка к полноценному нацизму? Модернизированному нацизму версии light XXI века», — написал Медведев.

При этом, по его словам, «чем дальше, тем сложнее жирным «хрякам со скотного двора» диктовать остальной планете свои правила»: «Излишне раздутые, неоправданные имперские амбиции — верный признак, что империи, раскормленной и обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго. Так происходило всегда. Можно и дальше продолжать свято верить в Миссию США и исключительность их народа. Но вряд ли это поможет, когда насаждаемый ими миропорядок окончательно рухнет».

По его словам, нынешний мир, готовый жить по англосаксонским правилам, «усыхает и сужается»: «Не помогают даже деньги и ядерные боеголовки. Может, потому, что сила совсем в другом…».