Астрахань, , 14:22 — REGNUM В Астраханской области 14 июля выявлены 44 пациента с коронавирусом — на девять больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 32 человека. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 386 положительных результатов исследования.

114 тыс. 605 человек выписаны после курса лечения, в том числе три — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 19 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.