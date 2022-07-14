Тель-Авив, Израиль, 14 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид обсудили ядерную программу Ирана, после чего израильский лидер пообещал не допустить получения Ираном ядерного оружия, передает 14 июля Associated Press.

Mfa.gov.il Яир Лапид

По словам Байдена, которому 15 июля предстоит поездка в Саудовскую Аравию, он также подчеркнул Лапиду важность «полной интеграции» Израиля в регионе.

Их переговоры один на один входят в программу двухдневного визита Байдена, направленного на укрепление и без того тесных отношений между США и Израилем. Ожидается, что позднее лидеры подпишут совместное заявление о военном сотрудничестве и приверженности тому, чтобы не допустить получение ядерного оружия Ираном, который Израиль считает своим врагом.

«Мы обсудили иранскую угрозу, — сказал Лапид журналистам после встречи. — Ядерного Ирана не будет».

Израильское руководство постаралось использовать первый визит Байдена в качестве президента на Ближний Восток, чтобы убедить его свернуть усилия по возобновлению ядерной сделки 2015 года с Ираном.

Совместное заявление, о котором будет объявлено позже, может иметь важное символическое значение перед встречей Байдена с лидерами Саудовской Аравии, поскольку он стремится укрепить общерегиональный альянс против Ирана.

«Я говорил о том, как важно… чтобы Израиль был полностью интегрирован в регион», — сказал глава Белого дома после встречи с Лапидом.