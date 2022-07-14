Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Народный артист России, актёр Иван Краско госпитализирован в больницу в Санкт-Петербурге. Об этом 14 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Комиссаржевской.

Иван Краско GAndy

«Да, Иван Краско госпитализирован», — сказали в театре.

Отмечается, что 91-летний Краско помещён в больницу на Крестовском острове. Его состояние врачи оценили как стабильное.

В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт. Он был выписан в сентябре. В феврале 2022 года актёр проходил реабилитацию в больнице.