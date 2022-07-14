Грозный, , 14:19 — REGNUM В средствах массовой информации ОАЭ в последнее время растет число новостей о Чечне и её роли в проведении специальной военной операции России на Украине. Публикуя данные о численности чеченских бойцов, участвующих в спецоперации, а также о их успехах, СМИ показывают чеченских военных как устрашающую силу, заставляющую обратиться противника в бегство. Об этом сообщил 13 июля глава республики Рамзан Кадыров, публикуя фото страницы одного из СМИ, на котором изображен он сам и приведены некоторые цифры.

Рамзан Кадыров Mil.ru

«У арабских СМИ повышенный интерес к нашему региону. Сегодняшняя инфографика эмиратского интернет-издания Al-Ain отмечает высокую боеспособность и эффективность наших бойцов в зоне проведения СВО в Донбассе. Цитата «Чеченский батальон «Ахмат» вселяет страх в сердца украинцев» как нельзя лучше подчёркивает данный факт», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он объяснил столь большую популярность Чечни в ОАЭ тем мужеством и стойкостью, которые чеченские спецподразделения демонстрируют в Донбассе.