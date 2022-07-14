Москва, , 14:19 — REGNUM Правительство РФ продолжит поддержку аграриев через компенсацию льготных тарифов на перевозку продукции по железной дороге. Об этом 14 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Выделим дополнительно около 700 млн рублей на компенсацию льготных тарифов на перевозку их продукции по железной дороге. Это позволит доставить ещё порядка полумиллиона тонн грузов», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что в 2021 году правительство существенно расширило номенклатуру и географию транспортировки по льготному железнодорожному тарифу.

«В неё вошли станции Республики Крым, Севастополя. Мы продлили действие такой формы поддержки до конца декабря. Видим, что она востребована у аграриев. Уже к июлюим направлено 3 млрд 200 млн рублей — это 75% ранее предусмотренных в бюджете ассигнований», — подчеркнул он.