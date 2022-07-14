Москва, 14 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Правительство РФ продолжит поддержку аграриев через компенсацию льготных тарифов на перевозку продукции по железной дороге. Об этом 14 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Выделим дополнительно около 700 млн рублей на компенсацию льготных тарифов на перевозку их продукции по железной дороге. Это позволит доставить ещё порядка полумиллиона тонн грузов», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что в 2021 году правительство существенно расширило номенклатуру и географию транспортировки по льготному железнодорожному тарифу.

«В неё вошли станции Республики Крым, Севастополя. Мы продлили действие такой формы поддержки до конца декабря. Видим, что она востребована у аграриев. Уже к июлюим направлено 3 млрд 200 млн рублей — это 75% ранее предусмотренных в бюджете ассигнований», — подчеркнул он.