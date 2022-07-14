Красноярск, , 14:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались два человека с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в федеральном оперштабе.

Палата с аппаратами ИВЛ Sev.gov.ru

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 10 897 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 30 носителей коронавируса, выздоровели 36 человек, госпитализированы — 12.

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