Красноярск, 14 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались два человека с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в федеральном оперштабе.

Sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 10 897 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 30 носителей коронавируса, выздоровели 36 человек, госпитализированы — 12.