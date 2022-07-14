Москва, 14 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. США убеждены в своём исключительном праве применять силу, однако в мире всё меньше желающих подчиняться, заявил 14 июля замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он напомнил, что США не раз отдавали приказ об уничтожении руководителей других стран, развязывают тайные или явные войны. Внутри страны американская власть «позволяет себе что угодно», даже если критикует за это своих оппонентов.

«И понятно, почему получается именно так. Ведь весь мир — массовка, которой дирижирует пресловутое deep state, «глубинное государство» — мощные теневые группы влияния на экономические и политические процессы. Во сто крат более влиятельные, чем все вместе взятые партнёры США», — написал Медведев.

Он отметил, что в других странах США лишь на словах проявляют уважение к международному праву, при этом стремятся присвоить себе «право силы». И за любое преступление всегда получают индульгенцию.

«Национальная гордыня, помноженная на тупую, хамскую и самоуверенную силу, — очень опасная вещь. Это ли не красная дорожка к полноценному нацизму? Модернизированному нацизму версии light XXI века», — спросил замглавы Совбеза.

При этом мир, готовый жить по англосаксонским правилам, сужается, отметил Медведев, не помогают даже деньги и боеголовки.