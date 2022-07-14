Амстердам, 14 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов объявило, что чартерным рейсом из Пакистана в страну прибыл 181 гражданин Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Нидерланды

По данным министерства иностранных дел Нидерландов, с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, 1081 афганский гражданин был перевезён в Нидерланды.

Сообщается, что поиск подходящих людей для переезда в Нидерланды всё ещё продолжается. Последние прибывшие — это те, кто пересёк сухопутную границу и добрался до Пакистана.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане правительство Нидерландов обязалось эвакуировать афганцев, которые помогали голландским дипломатам и военнослужащим в Афганистане.

Официальные лица Нидерландов заявляют, что надеются перевести как можно больше квалифицированных специалистов, уехавших в Пакистан из Афганистана. По имеющимся данным, отправки в Нидерланды ожидают 942 афганских гражданина.