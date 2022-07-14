Джакарта, 14 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии попросило индонезийских граждан, находящихся на Шри-Ланке, не участвовать в местных акциях протеста, сообщает Kompas.

Amithasundar Шри-Ланка

«До сих пор нет никакой информации о жертвах со стороны граждан Индонезии, участвовавших в акции протеста», — говорится в заявлении МИД страны.

По данным посольства Индонезии в Коломбо, на Шри-Ланке находятся 340 индонезийских граждан. Большинство из сотен индонезийских граждан являются трудящимися-мигрантами.

Как сообщало ИА REGNUM, экономический обозреватель из Университета Индонезии Телиса Аулия Фалианти заявила, что кризис, охвативший Шри-Ланку, должен стать уроком для других стран, включая Индонезию.