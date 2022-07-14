Москва, , 14:16 — REGNUM Уже не раз в истории США отдавали публичные приказы об уничтожении зарубежного лидера. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Соединённые Штаты искренне убеждены в своём исконном праве решать за другие государства, с кем им дружить, кого слушаться, с кем торговать, кому нести дань и перед кем стоять на коленях… Делят иностранных политиков на «чистых» (читай: управляемых, подобострастных и полезных, этаких «провинциальных дурачков») и «нечистых», против которых развязывают явные или тайные, но всегда хорошо профинансированные войны. А в некоторых случаях цинично принимают открытые решения об их физической ликвидации. Без стеснения — просто отдают публичный приказ об уничтожении иностранного руководителя», — написал Медведев.

Он напомнил случай с безуспешными попытками покушений на Фиделя Кастро и Рауля Кастро, а также привёл пример с Саддамом Хусейном в Ираке: «Или совсем недавно с одним из иранских должностных лиц — Касемом Сулеймани. И этих примеров бесчисленное множество…».