Киров, 14 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Кировской области вводят дополнительные меры социальной поддержки для детей участников специальной военной операции на Украине. Инициативу, с которой выступил врио главы региона Александр Соколов, единогласно поддержали депутаты областного Законодательного собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

В частности, если в рамках квоты, установленной указом президента РФ, ребенок не был принят в вуз на территории Кировской области, ему будет компенсировано 100% расходов на обучение. Также будут установлены ежемесячные выплаты детям участников СВО, которые будут предоставляться студентам дневной формы обучения до 23 лет.

«Законопроект мы обсуждали на совете Законодательного Собрания, и он нашел единогласную поддержку. Окончательное решение депутаты примут уже на этой неделе. Рассмотрение инициативы синхронизировано с принятием поправок к областному бюджету, чтобы обеспечить эти меры необходимыми средствами», — отметил спикер регионального парламента Роман Береснев («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае власти Приморья подготовили ряд предложений по поддержанию земляков, которые участвуют в специальной военной операции в защиту Донбасса.

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