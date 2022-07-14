Красноярск, 14 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 367 334. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в федеральном оперативном штабе.

Липецкаяобласть.рф Ковидный госпиталь

По данным оперштаба, за сутки в регионе выздоровели 36 ковид-пациентов, госпитализация потребовалась 12 заболевшим (13 июля — 24).

Общее число выздоровевших в крае на сегодняшний день — 355 761 человек.

Напомним, 13 июля в регионе было подтверждено 26 случаев заражения, выздоровели 34 человека.