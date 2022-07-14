Москва, , 14:12 — REGNUM Правительство разработало инструмент, который простимулирует активное использование вторичного сырья на производстве. Об этом 14 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Чтобы стимулировать производителей наращивать долю продукции с элементами переработанных материалов, уточняем правила государственных закупок для целого ряда товаров. Их перечень был составлен с учётом предложений регионов», — заявил Мишустин.

При приобретении таких товаров для государственных и муниципальных нужд необходимо будет указывать долю вторичного сырья, используемого при производстве, указал он.

«Среди них — бумажные изделия, материалы для ремонта, благоустройства, мягкие покрытия, органические удобрения и целый ряд других. Соответствующее постановление подписано», — подчеркнул премьер-министр.