Москва, , 14:12 — REGNUM Вооруженные силы России продолжают своё продвижение и освобождают пока ещё оккупированные территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 июля заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть ряд существенных успехов на данном направлении. Мы заняли стратегические высоты, которые позволяют контролировать большое пространство и освободили ряд населенных пунктов к этим городам. Если мы говорим о Соледаре, Северске, Артемовске, то здесь ведется плановая работа», — сказал Марочко.

Также он отметил, что в районе Соледара и Северска украинские солдаты самовольно оставляют позиции и покидают место ведения боевых действий.

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