Москва, , 14:10 — REGNUM Один из нефтяных олигархов, который после тюремного срока ушёл в оппозицию к российской власти, считал, что в России «всё не так устроено». Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ходорковский (рисунок) thierry ehrmann

«Вспоминаю свой разговор с российским нефтяным олигархом, который после отсидки переквалифицировался в главного оппозиционера. Году в 2002-м он сказал мне, что у нас всё не так устроено. Я спросил его: «А как надо-то?» И получил восхитительный ответ: «Да просто как в Америке. Прямо надо сделать слепок с них и ничего не менять. Лучше не придумаешь», — написал Медведев.

Он уточнил, что эта фраза прозвучала «дословно».