Москва, , 14:10 — REGNUM Кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2022/23 проводиться не будет. Об этом 14 июля сообщил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Российская премьер лига Premierliga.ru

«Принято решение о том, что Кубка лиги не будет», — сказал Бабаев.

По его словам, вместо Кубка лиги планируется провести Кубок России в обновлённом формате, который должен был быть в Кубке РПЛ.

Напомним, после того, как УЕФА исключил российские клубы из еврокубков, предлагалось создать ещё один внутрироссийский турнир — Кубок лиги.

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